Между струй: Во Владивостоке на центральной площади появится необычный фонтан

Как сообщается, новое украшение площади Борцов Революции — фонтан — будет «сухим». Дело в том, что он может трансформироваться: когда система включена — фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде — в фонтане можно будет освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.