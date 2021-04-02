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Между струй: Во Владивостоке на центральной площади появится необычный фонтан

2 апреля 2021, 05:19
Фото: Администрация Владивостока
Строительные работы начнутся уже на будущей неделе
По информации пресс-службы администрации города, к 1 сентября 2021 года на центральной площади Владивостока построят современный фонтан. Строительные работы начнутся уже на следующей неделе. Спонсором установки нового объекта выступил Сбербанк.
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Как сообщается, новое украшение площади Борцов Революции — фонтан — будет «сухим». Дело в том, что он может трансформироваться: когда система включена — фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде — в фонтане можно будет освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.

В фонтане можно будет освежиться в жару, а с водой смогут играть дети
Фото: Администрация Владивостока

Вместе с работами по обустройству фонтана планируется также благоустроить площадь. В частности, здесь дополнительно будут высажены новые деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, появятся площадки для городских активностей и видовая площадка для тихого отдыха.

Вместе с работами по обустройству фонтана планируется также благоустроить площадь
Фото: Администрация Владивостока

Место установки нового фонтана выбрали сами жители дальневосточной столицы. «Проект также поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Прошу всех ответственно подойти к выполнению этих работ. Уже к 1 сентября горожане должны увидеть благоустроенную площадь», — заявил глава города Олег Гуменюк.

Отметим, что сухой фонтан — это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Обычно это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи. Мостовая устроена так, что лужи не образуются, вода быстро стекает через щели по отводящим каналам в накопительную ёмкость, где она очищается и снова подаётся в струи.

В результате мы имеем очень чистую влажную площадь, где между струями прохлаждается публика. В жаркий летний день это особенно и приятно, и полезно. Сухие фонтаны называют ещё пешеходными, плоскостными, тротуарными, подземными и т. д.

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