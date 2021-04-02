Первый замглавы Владивостока привлечена к административной ответственности

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Владивостока, законом Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» на органы местного самоуправления возложены обязательства по предоставлению земельных участков бесплатно в собственность семьям, имеющим трех и более детей. Земельные участки должны быть предоставлены в течение 180 дней с момента включения в граждан в соответствующий реестр.