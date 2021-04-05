Более 800 приморских предпринимателей зарегистрировали своё дело через «Мой бизнес»

«Мы в центре „Мой бизнес“ стремимся максимально помогать начинающим предпринимателям. Пошлины на регистрацию ИП и ООО с одним учредителем — 800 и 4000 рублей соответственно — могут показаться не столь существенными в сравнении с будущими оборотами бизнеса, но для кого-то это может стать преградой к открытию своего дела. И мы рады, что можем оперативно закрыть для них эту потребность — открыть бизнес совершенно бесплатно в ближайшем к ним офисе нашего центра. Кроме того, у микрокредитной компании есть специальный продукт для начинающих предпринимателей „Старт“ — они могут получить до 3 миллионов рублей без залога по льготной ставке в 4,5%», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.