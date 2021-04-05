В Приморье начался ремонт дорог

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что ремонт дорог по нацпроекту начался и на других объектах. Сейчас подрядчики работают на участке трассы Раздольное–Хасан и на нескольких улицах Артема. Полномасштабный ремонт на объектах «БКД» начнется ближе к середине апреля.