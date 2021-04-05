Во Владивостоке ищут подрядчика для строительства новых дорог в районе Патрокла

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке построят улично-дорожную сеть по улицам Сочинской, Новороссийской, Архангельской, Североморской. В этой связи, мэрия объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации.

«Новые дороги в микрорайоне будут двухполосными, с тротуарами для пешеходов. Для обеспечения безопасности движения техники и пешеходов проектом предусмотрено устройство дорожного и тротуарного ограждения», — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. Помимо строительства дорог будет проведена реконструкция существующих сетей электроснабжения, устройство дополнительного наружного освещения и обустройство сети ливневой канализации. По завершении строительно-монтажных работ подрядчик должен будет благоустроить территорию и высадит зеленые насаждения. По словам представителей мэрии, все работы планируют выполнить до ноября 2021 года. Кроме того, по заказу городской администрации в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут комплексный ремонт по улицам: Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина — Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). За счет городского бюджета и субсидий отремонтируют также 2-ю Линейную (от ж/д переезда до дома № 9/1 на 2-й Линейной), Жигура (от Аллилуева до дома № 52 по улице Жигура), Тобольскую (от пересечения Аллилуева и Жигура до конца улицы), Садгородскую, Свердлова (от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова»), Стрелковую (от пересечения с Воропаева и до пересечения с Ватутина), проспект Красного Знамени — от дома № 114, ст. 1 до дома № 125 и от дома № 114, ст. 4 до пересечения с улицей Шилкинской.

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