Во Владивостоке ищут подрядчика для строительства новых дорог в районе Патрокла

Во Владивостоке ищут подрядчика для строительства новых дорог в районе Патрокла
Сегодня, 13:22БизнесФото: vlc.ru
В микрорайоне Патрокл во Владивостоке построят улично-дорожную сеть по улицам Сочинской, Новороссийской, Архангельской, Североморской. В этой связи, мэрия объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации.

«Новые дороги в микрорайоне будут двухполосными, с тротуарами для пешеходов. Для обеспечения безопасности движения техники и пешеходов проектом предусмотрено устройство дорожного и тротуарного ограждения», — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Помимо строительства дорог будет проведена реконструкция существующих сетей электроснабжения, устройство дополнительного наружного освещения и обустройство сети ливневой канализации. По завершении строительно-монтажных работ подрядчик должен будет благоустроить территорию и высадит зеленые насаждения.

По словам представителей мэрии, все работы планируют выполнить до ноября 2021 года.

Кроме того, по заказу городской администрации в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут комплексный ремонт по улицам: Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина — Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

За счет городского бюджета и субсидий отремонтируют также 2-ю Линейную (от ж/д переезда до дома № 9/1 на 2-й Линейной), Жигура (от Аллилуева до дома № 52 по улице Жигура), Тобольскую (от пересечения Аллилуева и Жигура до конца улицы), Садгородскую, Свердлова (от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова»), Стрелковую (от пересечения с Воропаева и до пересечения с Ватутина), проспект Красного Знамени — от дома № 114, ст. 1 до дома № 125 и от дома № 114, ст. 4 до пересечения с улицей Шилкинской.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
БизнесВладивостокстроительстводороги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы