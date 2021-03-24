Несколько приморских дорог передадут в федеральную собственность

Во время визита в Приморье в рамках поездки по Дальнему Востоку врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел встречу с губернатором края Олегом Кожемяко.

Стороны обсудили реконструкцию автомобильных дорог регионального значения на территории Хасанского района, планы передачи нескольких дорог в федеральную собственность, а также реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, в этом году в Приморье приведут в нормативное состояние 57,2 км региональных трасс, а также 40,9 км улично-дорожной сети Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. В план мероприятий нацпроекта включено 48 объектов. На эти цели направят 2,2 млрд рублей из федерального, краевого и местных бюджетов. На четырехполосном участке федеральной трассы А-370 «Уссури» 687 км — 703 км между Уссурийском и Вольно-Надеждинским в рамках реконструкции запланированы мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и увеличение пропускной способности: встречные потоки разделит металлическое барьерное ограждение. «Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем участке предусмотрено устройство линий наружного освещения. Помимо этого, запроектирована установка шести современных автобусных павильонов, двух площадок отдыха, шумозащитных экранов, а также автоматизированных систем управления дорожным движением, которые позволят автомобилистам следить за ситуацией на дороге в режиме реального времени», — отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев. На отрезке с 305-го по 335-й км в районе с. Знаменка продолжается устройство земляного полотна. На участке, строящемся по параметрам II категории, предстоит возвести два новых моста и реконструировать пять существующих, а также выполнить устройство 48 водопропускных труб. Согласно проекту, ввод обоих участков намечен на 2024 год, однако благодаря увеличению темпов производства работ дорожники планируют завершить реконструкцию досрочно. Справка «Золотого Рога» На территории Приморского края в оперативном управлении ФКУ ДСД «Дальний Восток» находятся федеральные автомобильные дороги общей протяженностью более 562 км: А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток на участке км 240 — км 730 (общая протяженность 519,367 км); А-371 Владивосток — остров Русский (км 0 — км 3+100) протяженностью 3,1 км; А-375 «Восток» Хабаровск — Находка на участках км 209+300 — км 246 и км 670 — км 675 (общая протяженность 40 км).

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