Во Владивостоке ищут подрядчика для строительства новых дорог в районе Патрокла

Кроме того, по заказу городской администрации в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут комплексный ремонт по улицам: Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина — Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).