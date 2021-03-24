В ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков осмотрел объекты капремонта и ремонта федеральной трассы А-376, посетил объект дорожного нацпроекта и провел рабочие встречи с представителями двух субъектов ДФО, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края Марией Авиловой Роман Новиков уделил внимание работам по обустройству на участке федеральной автомобильной дороги А-375 «Восток» Хабаровск — Находка в районе с. Мирное и планах по развитию данной трассы. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении до четырех полос 25-километрового участка на выезде из Хабаровска до с. Князе-Волоконское. На другой автомобильной трассе края А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток благодаря проделанной за пять лет работе также сократилось время на дорогу. В эксплуатацию введены объекты общей протяженностью 116 км, что позволило вдвое сократить время пути от Хабаровска до Бикина. Справка «Золотого Рога» На территории Хабаровского края в оперативном управлении ФКУ ДСД «Дальний Восток» находятся федеральные автомобильные дороги общей протяженностью около 1165 км: ⋅ А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток на участках км 12 – км 240, км 12 – км 36 (общая протяженность 276,741 км); ⋅ А-375 «Восток» Хабаровск – Находка на участке км 5 – км 209+300 (общая протяженность 204,3 км); ⋅ А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре (км 34+425 – км 533+591, км 0 – км 178+158) протяженностью 678,3 км; ⋅ Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск на участке км 2101+304 – км 2106+648 (общая протяженность 5,517 км).

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