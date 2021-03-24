Время на дорогу Владивосток — Хабаровск существенно сократилось

Время на дорогу Владивосток — Хабаровск существенно сократилось

Сегодня, 16:51ОбществоФото: rosavtodor.gov.ruЗа пять лет федеральная трасса А-370 «Уссури» преобразилась
В ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков осмотрел объекты капремонта и ремонта федеральной трассы А-376, посетил объект дорожного нацпроекта и провел рабочие встречи с представителями двух субъектов ДФО, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края Марией Авиловой Роман Новиков уделил внимание работам по обустройству на участке федеральной автомобильной дороги А-375 «Восток» Хабаровск — Находка в районе с. Мирное и планах по развитию данной трассы. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении до четырех полос 25-километрового участка на выезде из Хабаровска до с. Князе-Волоконское.

На другой автомобильной трассе края А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток благодаря проделанной за пять лет работе также сократилось время на дорогу. В эксплуатацию введены объекты общей протяженностью 116 км, что позволило вдвое сократить время пути от Хабаровска до Бикина.

Справка «Золотого Рога»

На территории Хабаровского края в оперативном управлении ФКУ ДСД «Дальний Восток» находятся федеральные автомобильные дороги общей протяженностью около 1165 км:

⋅ А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток на участках км 12 – км 240, км 12 – км 36 (общая протяженность 276,741 км);

⋅ А-375 «Восток» Хабаровск – Находка на участке км 5 – км 209+300 (общая протяженность 204,3 км);

⋅ А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре (км 34+425 – км 533+591, км 0 – км 178+158) протяженностью 678,3 км;

⋅ Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск на участке км 2101+304 – км 2106+648 (общая протяженность 5,517 км).

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокстроительстводорогиремонт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы