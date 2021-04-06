Бизнесмены Приморья стали активнее брать льготные микрозаймы

«Мы получили в микрокредитной компании льготный займ в 1,6 миллиона рублей. Средства уже направили на увеличение объема производства и на пополнение оборотных средств. Зачастую оплата от наших клиентов приходит после выращивания и продажи ими марикультуры, в то время как нам регулярно нужны средства на закупку сырья и производство кормов. Со средств микрозайма мы смогли дать отсрочку нашим клиентам, тем самым поддержав и их, и нас», — рассказала Воропаева.