Экономика Приморья показала высокий уровень стрессоустойчивости

Также в 2021 году ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получит в рамках «тарифного коридора» скидки от «Российских железных дорог». Скидка в 33,75% будет действовать на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах со станций Владивосток, Гайдамак, Океанская и Первая речка Дальневосточной железной дороги на станции Московской железной дороги. Мера рассчитана на привлечение дополнительных объемов перевозок — она будет действовать с марта и до конца 2021 года.