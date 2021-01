Дмитрий Алексеев: «В полицейском государстве экономика не растёт»

Президент ДНС Дмитрий Алексеев, в присущей ему манере высказался в facebook и instagram о экономике страны прошлого года.

«С одной стороны, экономика пережила самый сильный удар за 10 лет, а то и за 50. С другой стороны, ничего особо страшного не произошло» — начал приморский миллиардер. «Это говорить об удивительной адаптивности современной рыночной экономики и о том, что мировые правительства в целом хорошо освоили антикризисную политику. Вопрос в том, не породит ли это еще более злых диспропорций в мире, и как следствие еще более сильный кризис?» — продолжил он, рассуждая о пандемии covid-19 навалившейся на мировую экономику. По мнению Дмитрия Алексеева, с ценами на электронику в России не произошло ни чего страшного. Все изменения вполне укладываются в показатели инфляции. «Средняя цена продаваемых изделий сильно не выросла. Холодильник подорожал на 3%, стиралка на 2%, телевизор и вовсе подешевел на 2%» — поясняет эксперт. Однако по его мнению общий рынок бытовой техники и электроники в России значительно подрос. Главным образом причину в этом Дмитрий Алексеев видит в изменении покупательского поведения. «Они перестали ездить за границу, стали меньше тратить денег на походы в кино и другие развлечения. Коронакризис заставил обратиться россиянам к истинным ценностям: телевизор, надежный холодильник, морозильный шкаф или ларь. Ну и подстегнул смену парка компьютеров и ноутбуков. Как долго продлиться эта тенденция — непонятно». Однако проанализировав рынок сотовых телефонов президент ДНС пришёл к выводу, что в большинство населения страны в 2020 стало беднее. «Примерно 10% потребителей стала покупать более дорогие вещи, для них существует такая штука как дефицит iPhone-ов по 100 тысяч, а остальное население может позволить себе только еще более дешевые вещи, чем в 2019, даже в рублях, без учета инфляции и курса», — пишет бизнесмен. Дмитрий Алексеев объясняет такое экономическое состояние населения следствием от падения экономики. «К сожалению, никаких предпосылок к экономическому росту нет и не предвидится. Тема „Национальных Проектов“ и так не тянула на программу развития, но в 2020 году тихонько перенесли сроки и их реализации на 2030 год, т. е. просто похоронили.» — высказывается он. «Мы наблюдаем, как стремительно из повестки уходит вся риторика модернизации и остается одна лишь охранительная архаика. Была принята конституция полицейского государства, а любой несогласный будет теперь объявляться иностранным агентом и предателем. Экономика в таких условиях не растет, увы. Остается надеяться, что самая темная ночь перед рассветом» — заканчивает свой пост президент ДНС. Напомним, что приморский миллиардер Дмитрий Алексеев— активная педиаперсона. Он часто высказывается о происходящем в стране, комментирует новости на странице в «Фейсбуке».Так, например, нерабочие дни, введённые в России из-за коронавируса, Алексеев назвал «Странной новацией» в период неопределённости. Весной 2020 Дмитрий Алексеев, согласно рейтинга Forbes попал в топ-200 богатых бизнесменов в России. Его состояние оценили в 500 миллионов долларов, что позволило Алексееву расположиться на 179 строчке рейтинга

