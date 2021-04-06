Наш учитель — лучший!

«Вы набираетесь опыта, видите, как работают другие педагоги, чем живут в других школах, прикидываете, какой интересный опыт можно перенять, что перенести в свою работу», — сказал Валерий Думлер, член жюри конкурса, учитель физкультуры и ОБЖ школы № 82, лауреат «Учителя года-2017», также получивший специальный приз на Всероссийском этапе конкурса в том же году, — «Свою историю успеха вы будете продолжать не только в течение всего конкурса, но и потом, когда он закончится. Вы сами поймете, ощутите, как у вас расправятся крылья, когда все конкурсные испытания будут завершены, как много за это время вы узнаете и как вам захочется работать еще лучше…».