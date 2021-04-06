Наш учитель — лучший!

В течение 20 лет он традиционно проходит весной и ставит своей целью не только выявление лучших по профессии в этой сфере, но и повышение престижа педагогической профессии и стимулирование профессионально-личностной самореализации педагогов.
«Задачи конкурса — выявление высококвалифицированных учителей Владивостока, публичное признание личного вклада учителя в развитие системы образования города, поощрение лучших педагогов, изучение и распространение опыта лучших педагогов Владивостока», — отметила Марина Фролова, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.
Конкурс состоит из нескольких этапов. Начинается он еще в школах, когда педагоги и руководство учебных учреждений решают, кто же готов и достоин представить свой коллектив и свое мастерство на муниципальном этапе. В этом году документы на участие в конкурсе подали 16 педагогов, причем как молодые (с опытом работы чуть больше пяти лет), так и опытные учителя, имеющие стаж более 20 лет.
В очном туре приняло участие 15 человек. Как подчеркивают организаторы и члены жюри (и обычно по завершении конкурса участники с ними соглашаются), именно процесс соревнования, прохождение всех конкурсных этапов, коммуникация педагогов — самое главное. Хотя и победа важна и приятна.
«Вы набираетесь опыта, видите, как работают другие педагоги, чем живут в других школах, прикидываете, какой интересный опыт можно перенять, что перенести в свою работу», — сказал Валерий Думлер, член жюри конкурса, учитель физкультуры и ОБЖ школы № 82, лауреат «Учителя года-2017», также получивший специальный приз на Всероссийском этапе конкурса в том же году, — «Свою историю успеха вы будете продолжать не только в течение всего конкурса, но и потом, когда он закончится. Вы сами поймете, ощутите, как у вас расправятся крылья, когда все конкурсные испытания будут завершены, как много за это время вы узнаете и как вам захочется работать еще лучше…».
Главное в очном туре — открытые уроки. Они начинаются после первого этапа — методического семинара, где участники рассказывают о принципах и методах своей работы. В течение двух дней 12 учителей — начальных классов, русского языка и литературы, истории, биологии — показывали, что умеют и чем уникальны их уроки.
Затем семеро полуфиналистов провели мастер-классы, на которых показали конкретный прием или метод своей работы (например, работа с кластерами, с обучающими платформами, метод визуализации для улучшения запоминания литературного текста и так далее), а потом приняли участие в импровизированных педсоветах, которые по заранее заданным темам проводили члены жюри.
В финал вышли все семеро — Юлия Сурикова, учитель начальных классов лицея № 41, Валентина Ермаченко, учитель химии и биологии школы № 22, Вера Рубан, учитель русского языка и литературы школы № 33, Инна Шкрабалюк, учитель начальных классов школы № 38, Лариса Волженская, учитель русского языка и литературы школы № 61, Ольга Астахова, учитель начальных классов школы № 63, Глеб Онищук, учитель истории и обществознания школы № 74. Разбившись на группы, они создавали свой образовательный проект, а затем принимали участие в дискуссии «Стратегические драйверы образования России».
Члены жюри определили победителя, но его имя, как и имена лауреатов, озвучат чуть позже, на вручении наград, которое пройдет в администрации Владивостока. А затем победитель муниципального этапа будет готовиться к участию в краевом конкурсе «Учитель года».
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.