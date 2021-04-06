Шанс на полноценную жизнь

В начале марта Олег Кожемяко провел встречу с инициативной группой приморских детей-сирот. Одной из самых обсуждаемых тем стало обеспечение их жильем за счет государства. По информации министерства образования региона, в 2020 году квартиры получили 1046 человек: 716 — по договорам найма специализированных жилых помещений, 333 — через сертификаты.
«Важнейший вопрос, который беспокоит и нас, и общество — это то, что в регионе более 5000 детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем. Они проживают в разных муниципалитетах края. Наиболее сложная ситуация, конечно, наблюдается во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Стоимость квартир на вторичном рынке в перечисленных городах почти в два раза превышает стоимость „первички“», — подчеркнул Олег Кожемяко, отметив, что именно поэтому и прорабатываются возможности для предоставления жилья в новостройках.
Еще в 2019 году в регионе была проведена большая работа по обеспечению жильем детей-сирот: приняты краевые законы, позволяющие передать часть данных полномочий муниципалитетам. Также в конце 2018 года была введена новая мера поддержки — сертификат, по которому сироты сами могут выбирать жилье в пределах определенной суммы.
«Это сразу сняло ряд вопросов, связанных с качеством жилья, с выбором места, районом. Они сами решают, где им удобно жить», — констатировал губернатор.
Выдача жилищного сертификаты регулируется Законом Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ.
В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было направлено 1,2 миллиарда рублей. 832 человека решили квартирный вопрос. Это почти в три раза больше, чем в 2018 году (318 детей-сирот).
В 2020 на эти цели было направлено более 1,5 миллиардов рублей.
В текущем году министерству имущественных и земельных отношений края только из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем будет направлено 502,9 миллиона рублей. Всего на эти цели из федерального и краевого бюджетов уже направлено 702 миллиона рублей. Средства планируется потратить на приобретение благоустроенных жилых помещений площадью от 26 квадратных метров на территории муниципальных образований в соответствии с законодательством о государственных закупках.
«Приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот планируется как на вторичном рынке, так и на первичном, в том числе путем заключения договоров участия в долевом строительстве», — уточнили специалисты.
В этом году первый этап подачи заявления на получение сертификата начался 10 февраля и закончился 1 апреля. Второй этап — для получения сертификата в следующем финансовому году — начнется 10 июня и продлится до 1 августа 2021 года. Сроки прописаны в краевом законе № 954-КЗ от 3.12.2020, подписанном губернатором края Олегом Кожемяко.
По информации министерства образования Приморского края, на сертификат могут претендовать дети-сироты, имеющие на руках судебные решения, вынесенные до 2019 года. Решение о мере поддержки будет приниматься непосредственно ведомством при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.
Отмечается, что в текущем году данная мера поддержки доступна получателям старше 23 лет.
«В прошлом, напомню, отметка устанавливалась на уровне 25 лет. Снижение возраста выдачи сертификата даст возможность большему количеству сирот реализовать свое право на получение жилья. В этом возрасте, как правило, граждане уже заканчивают обучение, покидают общежития, устраиваются на работу, для которой нужна прописка. Сертификат даст возможность успешно социализироваться в том муниципалитете, где они хотят проживать. Еще один плюс — исполнение большого количества судебных решений, обязывающих Правительство края предоставить жилье и значительно уменьшить образовавшуюся перед сиротами задолженность по обеспечению жильем», — отметила замминистра образования Приморья Наталья Василянская.
Также претерпели изменения и критерии оценки удовлетворительной адаптации лиц.
По словам Натальи Василянской, теперь требуется подтвердить стаж работы, который должен составлять не менее 18 месяцев. Ранее необходимый стаж составлял не менее 36 месяцев. При этом отдельный критерий появился для семей с двумя и более детьми: в случае наличия у лиц, подающих заявление, двух и более детей, подтверждение стажа работы не требуется, но будет оцениваться благополучие и социальный статус семьи.
Срок действия сертификата — шесть месяцев с даты его выдачи. В течение полугода у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморья. При желании в дополнение к выплате можно использовать собственные средства, средства материнского капитала или средства кредитных учреждений.
Замминистра подчеркнула, что только за первую неделю приема документов в органы местного самоуправления уже обратились более 100 сирот. Всего с начала действия дополнительной меры поддержки сертификаты получили 466 граждан этой категории.
В середине марта стало известно, что правительство Приморья и Сбербанк планируют расширить возможности использования сиротами жилищного сертификата. В настоящее время еще нет механизма, который предусматривал бы возможность погасить сертификатом ипотечный кредит.
«Вместе со Сбербанком будем работать в этом направлении», — заявила председатель Правительства Приморья Вера Щербина на встрече с управляющим Приморским отделением Сбербанка Сергеем Радюшкиным. По мнению специалистов, это только улучшит механизм приобретения квартир детьми-сиротами.
На сегодняшний день самая большая очередь на получение жилья фиксируется во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Партизанском районе и Ханкайском округе. Наименьшая — в Красноармейском, Дальнереченском, Пожарском районах, ЗАТО Фокино и Тернейском округе.
«Мы все понимаем значимость обеспечения жильем детей-сирот. Поэтому будем использовать нынешние механизмы и другие, более гибкие, позволяющие главам муниципальных образований лучше работать в области решения этого вопроса, чтобы все граждане, которым положена квартира, могли ее получить», — подчеркивал Олег Кожемяко.
Для этого региональные власти изыскивают различные способы приобретения жилья. Так, в домах, строящихся для переселения граждан из аварийного жилья в Приморье, предусмотрят квартиры и для детей-сирот. Эта работа уже началась во Владивостоке и Артеме. Как доложил на совещании с главами муниципальных образований губернатору Приморья мэр Владивостока Олег Гуменюк, за два года для переселения людей из ветхого и аварийного жилья будет построено 392 квартиры, для детей-сирот — 124 квартиры.
Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон сообщил в свою очередь, что в Артеме запланировано сдать две тысячи квадратных метров для детей-сирот.
Олег Кожемяко особо подчеркнул, что расселение детей-сирот — одна из приоритетных задач Правительства Приморского края. Для этого главам муниципальных образований нужно налаживать диалог с бизнесом строительной отрасли.
«Должна быть понятная цена при соответствующих квадратных метрах. Принимайте решения и находите способы. Мы, в свою очередь, подумаем, как поддержать предпринимателей, которые предоставляют определенное количество жилья для детей-сирот», — подчеркнул глава региона.
Справка «Золотого Рога»
Заявление на получение жилищного сертификата подается в орган местного самоуправления, на территории которого гражданин должен получить жилье. К заявлению о предоставлении сертификата нужно приложить следующие документы:
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
— документы, подтверждающие факт обучения по очной форме или осуществления трудовой деятельности, либо причины, по которым трудовая деятельность не осуществляется;
— копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии;
— справка о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
— справка из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете;
— копии документов о наличии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, требующего оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень заболеваний (в случае намерения заявителя приобрести жилое помещение на территории иного субъекта Российской Федерации);
— письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.
Мария ПУШКАРЕВА.