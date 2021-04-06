В Приморье стартует проект «Кадры для бизнеса. Официанты»

«Мы расширяем проект „Кадры для бизнеса“. Помимо самой кухни немаловажным в ресторанном бизнесе является блок работы, связанный с посадочным залом и гостями. Нам принципиально важно, чтобы уровень сервиса в ресторанах края постоянно повышался. В первую очередь для нас — приморцев. Мы ждем гостей как иностранных, так и из западных регионов России», — сказал во время встречи с рестораторами региона зампред правительства Приморья Константин Шестаков.