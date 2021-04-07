Через тернии за руль

Реформа, которая предусматривала внесение нововведений в правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение, должна была вступить в силу еще 1 октября 2020 года. Но разбушевавшаяся пандемия внесла свои коррективы, и Минэкономики, согласовав решение с МВД, весной прошлого года приняло решение перенести срок введения изменений на весну 2021. Как говорилось в официальном сообщении, это было сделано для «минимизации негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».