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Через тернии за руль

7 апреля 2021, 01:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Будущим водителям придётся не просто из-за экзаменов на права
С 1 апреля в России начали действовать новые правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения.

Теперь кандидатам в водители придется сильно постараться, чтобы получить право законно управлять автомобилем. Что конкретно изменилось и как это повлияет на процесс самого экзамена — в материале «Золотого Рога».

Переносить больше нельзя

Реформа, которая предусматривала внесение нововведений в правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение, должна была вступить в силу еще 1 октября 2020 года. Но разбушевавшаяся пандемия внесла свои коррективы, и Минэкономики, согласовав решение с МВД, весной прошлого года приняло решение перенести срок введения изменений на весну 2021. Как говорилось в официальном сообщении, это было сделано для «минимизации негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

В самом Министерстве экономики России объяснили идею внедрения нововведений как способ обучения будущих водителей практическому вождению, а не отработки конкретных элементов для сдачи экзамена и получения прав.

«Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, поэтапно и плавно интегрировать изменения процесса обучения в связи с большим упором на практическое вождение автомобиля в городских условиях», — поясняли еще в 2020 году в Минэкономики.

Интересно, что Госавтоинспекция еще с 2018 года озаботилась проведением масштабной реформы в области подготовки российских водителей. Еще тогда ГИБДД предлагала ввести единый экзамен по практическому вождению, вместо отдельных «города» и «автодрома».

Легче не станет

Несмотря на то что было принято решение убрать «автодром» и оставить только два этапа экзамена, объединив вождение на площадке с «городом», кандидатам в водители экзамен не покажется проще. Наоборот, таким образом будет исключено «натаскивание» будущего автомобилиста на безупречное выполнение определенных видов упражнений на автодроме. Более того, подготовка ученика автошколы будет осуществляться в реальных дорожных условиях, исключая заученные учебные маршруты.

По новому регламенту, объединенный этап включит в себя такие маневры, как:

— Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов (на площадке данное упражнение называлось «заезд в гараж»);

— Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару или краю проезжей части при движении задним ходом;

— Разворот транспортного средства в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом.

— Остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

— Проезд регулируемого перекрестка.

— Проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог.

— Проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог.

— Левые и правые повороты.

— Проезд железнодорожного переезда.

— Перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном направлении;

— Обгон или опережение;

— Движение с максимальной разрешенной скоростью;

— Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств.

— Торможение и остановка при движении на различных скоростях.

— Постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении по направлению вперед.

Еще одним важным изменением станет отмена заранее утвержденных маршрутов, по которым кандидаты в водители передвигаются во время обучения, заучивают места для парковки и разворота, а также отрабатывают проезд на перекрестках, пешеходных переходах и другие элементы, по которым можно судить опытность и уверенность нахождения за рулем будущего кандидата в водители.

С 1 апреля 2021 года решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться — его будет определять экзаменатор во время движения.

Ошибка будет стоить дороже

По новым правилам, ошибки во время самого экзамена будут разделены по степени серьезности: каким-то будет присваиваться один балл, каким-то два, другим — три балла. Самые грубые нарушения оценят в пять штрафных баллов, а сдача экзамена прекратится.

Были изменены критерии ошибок, которые влияют на безопасность. Так, водитель получить пять баллов, если он:

  • Не пристегнул ремень безопасности и использовал сотовый телефон во время движения;
  • Допустил наезд на бордюр или другое препятствие;
  • Не уступил дорогу или создал помеху транспортному средству, имеющему преимущество;
  • Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество;
  • Выехал на полосу встречного движения, кроме разрешенных случаев, или на трамвайные пути встречного направления;
  • Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;
  • Нарушил правила выполнения обгона, поворота, разворота, движения задним ходом и проезда железнодорожных переездов;
  • Более трех раз использовал переключение на заднюю передачу.

Три штрафных балла будут начисляться, если экзаменуемый:

  • Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному средству в поперечном направлении;
  • Нарушил правила остановки, стоянки;
  • Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой;
  • Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий;
  • В установленных случаях не снизил скорость и не остановился;
  • Нарушил правила перевозки пассажиров;
  • Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.

Два штрафных балла грозят, если кандидат:

  • Не выполнил требования дорожной разметки;
  • Нарушил правила расположения ТС на проезжей части;
  • Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим ТС;
  • Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом;
  • Не обеспечил контроль отката стояночным или рабочим тормозом;
  • Не соблюдает правило преимущественного проезда;
  • Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП;
  • Не пользуется зеркалами заднего вида.

Один штрафной балл будет начисляться за мелкие ошибки.

Обнуление экзамена и самих прав

По новым правилам, результаты экзамена даже при успешной его сдаче могут быть аннулированы в случае, если кандидат в водители пожалуется на свой результат на экзамене, а также если ученик предоставит поддельные документы.

С 1 апреля стало возможным аннулировать уже выданные ранее права. Это будет касаться не только типичных случаев, когда их срок действия кончается или автомобилист меняет личные данные, но и если документ был поврежден, утерян или взамен него был выдан другой. С этого года отменить действие водительского удостоверения станет возможным, если в ГИБДД поступила информация о смерти водителя или были подтверждены медицинские противопоказания для управления ТС, которые ранее не выявлялись

Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНЫХ.

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