Через тернии за руль

Теперь кандидатам в водители придется сильно постараться, чтобы получить право законно управлять автомобилем. Что конкретно изменилось и как это повлияет на процесс самого экзамена — в материале «Золотого Рога».
Реформа, которая предусматривала внесение нововведений в правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение, должна была вступить в силу еще 1 октября 2020 года. Но разбушевавшаяся пандемия внесла свои коррективы, и Минэкономики, согласовав решение с МВД, весной прошлого года приняло решение перенести срок введения изменений на весну 2021. Как говорилось в официальном сообщении, это было сделано для «минимизации негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
В самом Министерстве экономики России объяснили идею внедрения нововведений как способ обучения будущих водителей практическому вождению, а не отработки конкретных элементов для сдачи экзамена и получения прав.
«Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, поэтапно и плавно интегрировать изменения процесса обучения в связи с большим упором на практическое вождение автомобиля в городских условиях», — поясняли еще в 2020 году в Минэкономики.
Интересно, что Госавтоинспекция еще с 2018 года озаботилась проведением масштабной реформы в области подготовки российских водителей. Еще тогда ГИБДД предлагала ввести единый экзамен по практическому вождению, вместо отдельных «города» и «автодрома».
Несмотря на то что было принято решение убрать «автодром» и оставить только два этапа экзамена, объединив вождение на площадке с «городом», кандидатам в водители экзамен не покажется проще. Наоборот, таким образом будет исключено «натаскивание» будущего автомобилиста на безупречное выполнение определенных видов упражнений на автодроме. Более того, подготовка ученика автошколы будет осуществляться в реальных дорожных условиях, исключая заученные учебные маршруты.
По новому регламенту, объединенный этап включит в себя такие маневры, как:
— Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов (на площадке данное упражнение называлось «заезд в гараж»);
— Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару или краю проезжей части при движении задним ходом;
— Разворот транспортного средства в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом.
— Остановка и начало движения на подъеме и на спуске.
— Проезд регулируемого перекрестка.
— Проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог.
— Проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог.
— Левые и правые повороты.
— Проезд железнодорожного переезда.
— Перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном направлении;
— Обгон или опережение;
— Движение с максимальной разрешенной скоростью;
— Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств.
— Торможение и остановка при движении на различных скоростях.
— Постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении по направлению вперед.
Еще одним важным изменением станет отмена заранее утвержденных маршрутов, по которым кандидаты в водители передвигаются во время обучения, заучивают места для парковки и разворота, а также отрабатывают проезд на перекрестках, пешеходных переходах и другие элементы, по которым можно судить опытность и уверенность нахождения за рулем будущего кандидата в водители.
С 1 апреля 2021 года решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться — его будет определять экзаменатор во время движения.
По новым правилам, ошибки во время самого экзамена будут разделены по степени серьезности: каким-то будет присваиваться один балл, каким-то два, другим — три балла. Самые грубые нарушения оценят в пять штрафных баллов, а сдача экзамена прекратится.
Были изменены критерии ошибок, которые влияют на безопасность. Так, водитель получить пять баллов, если он:
Три штрафных балла будут начисляться, если экзаменуемый:
Два штрафных балла грозят, если кандидат:
Один штрафной балл будет начисляться за мелкие ошибки.
По новым правилам, результаты экзамена даже при успешной его сдаче могут быть аннулированы в случае, если кандидат в водители пожалуется на свой результат на экзамене, а также если ученик предоставит поддельные документы.
С 1 апреля стало возможным аннулировать уже выданные ранее права. Это будет касаться не только типичных случаев, когда их срок действия кончается или автомобилист меняет личные данные, но и если документ был поврежден, утерян или взамен него был выдан другой. С этого года отменить действие водительского удостоверения станет возможным, если в ГИБДД поступила информация о смерти водителя или были подтверждены медицинские противопоказания для управления ТС, которые ранее не выявлялись
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНЫХ.