Где и как получить льготные кредиты, расскажут бизнесменам Приморья

Во время встречи предприниматели узнают, как получить кредит на восстановление деятельности фирмы, какие именно кредитные продукты предусмотрены для компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики.
Представители банковской сферы также расскажут, какие существуют варианты беззалогового кредитования, о мерах поддержки туристической отрасли и возможные препятствия в области льготного кредитования.
«2020 год показал активный рост кредитов, оформляемых малым бизнесом. К нам поступает множество вопросов по взаимодействию малого бизнеса и банков, в том числе по работе с льготными программами 2020 года, а также по участию в новых программах поддержки, в частности кредитованию пострадавших отраслей под 3%. По предложению „Опоры России“ мы организуем площадку для обсуждения наболевших вопросов и постараемся познакомить с новыми продуктами для развития», — рассказал замминистра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко.
В обсуждении примут участие представители 17 банков:
— Дальневосточное ГУ Банка России;
— Примсоцбанк;
— Банк Приморье
— МСП Банк
— Роял кредит Банк
— Азиатско-Тихоокеанский Банк
— Банк Открытие
— Газпромбанк
— Промсвязьбанк
— Дальневосточный банк
— БАНК ДОМ.РФ,
— Сбербанк
— Примтеркомбанк
— Банк ВТБ
— Альфа Банк
— Банк Интеза
— Алмазэргиэнбанк
Принять участие в круглом столе можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Подробную информацию уточняйте по телефонам: 8 (423) 279-59-09.