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Где и как получить льготные кредиты, расскажут бизнесменам Приморья

8 апреля 2021, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В День космонавтики, 12 апреля, представители приморских банков расскажут предпринимателям о существующих льготных программах кредитования и ответят на актуальные вопросы. Круглый стол пройдёт в большом зале правительства региона, сообщили в пресс-службе.
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Банки

Во время встречи предприниматели узнают, как получить кредит на восстановление деятельности фирмы, какие именно кредитные продукты предусмотрены для компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики.

Представители банковской сферы также расскажут, какие существуют варианты беззалогового кредитования, о мерах поддержки туристической отрасли и возможные препятствия в области льготного кредитования.

«2020 год показал активный рост кредитов, оформляемых малым бизнесом. К нам поступает множество вопросов по взаимодействию малого бизнеса и банков, в том числе по работе с льготными программами 2020 года, а также по участию в новых программах поддержки, в частности кредитованию пострадавших отраслей под 3%. По предложению „Опоры России“ мы организуем площадку для обсуждения наболевших вопросов и постараемся познакомить с новыми продуктами для развития», — рассказал замминистра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко.

В обсуждении примут участие представители 17 банков:

— Дальневосточное ГУ Банка России;

— Примсоцбанк;

— Банк Приморье

— МСП Банк

— Роял кредит Банк

— Азиатско-Тихоокеанский Банк

— Банк Открытие

— Газпромбанк

— Промсвязьбанк

— Дальневосточный банк

— БАНК ДОМ.РФ,

— Сбербанк

— Примтеркомбанк

— Банк ВТБ

— Альфа Банк

— Банк Интеза

— Алмазэргиэнбанк

Принять участие в круглом столе можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробную информацию уточняйте по телефонам: 8 (423) 279-59-09.

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