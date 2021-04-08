Где и как получить льготные кредиты, расскажут бизнесменам Приморья

«2020 год показал активный рост кредитов, оформляемых малым бизнесом. К нам поступает множество вопросов по взаимодействию малого бизнеса и банков, в том числе по работе с льготными программами 2020 года, а также по участию в новых программах поддержки, в частности кредитованию пострадавших отраслей под 3%. По предложению „Опоры России“ мы организуем площадку для обсуждения наболевших вопросов и постараемся познакомить с новыми продуктами для развития», — рассказал замминистра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко.