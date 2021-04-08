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Президент поручил разобраться с ценами на Дальнем Востоке

8 апреля 2021, 05:23
Фото: kremlin.ru
Президент ждет от правительства результатов
Путин дал ряд поручений по Дальневосточному федеральному округу

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства 10 марта 2021 года. Президент поручил правительству и властям регионов Дальнего Востока проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и сократить их разрыв со среднероссийскими. Список поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном ФО», — говорится в документе.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов, входящих в ДФО. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен президенту до 1 июня. Владимир Путин также поручил заняться развитием систем здравоохранения и повышением предложения на первичном рынке жилья в ДФО.

Кроме того, поручено рассмотреть вопрос о целесообразности установления нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, и об использовании полученных средств в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Дальневосточного федерального округа. Напомним, что эту инициатива озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики на совещании у Президента Российской Федерации Владимира Путина с кабинетом министров.

Глава Минвостокразвития предложил тогда сформировать целевой фонд развития экологического туризма на Дальний Восток. В качестве финансового источника министр просил рассмотреть введение целевого сбора на погрузку угля в портах Дальневосточного федерального округа в размере, например, 25 рублей за тонну. «Его можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходят под иностранным флагом. Он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса», — отметил Алексей Чекунков.

Отдельно в документе прописано создание технопарка «Русский». Так, правительству поручено совместно с компаниями с государственным участием проработать вопрос о создании, введении в эксплуатацию до 2025 года и функционировании объектов научно-исследовательской и социальной инфраструктуры инновационного научно­-технологического центра «Русский». Доклад о реализации поручения должен быть представлен не позднее 15 ноября 2021 г., далее отчет будет ежегодным.

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