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«Солнечная долина Владивостока» получит 1,3 млрд рублей кредита

8 апреля 2021, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке реализуется проект по строительству жилого комплекса
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Банки

Банк «Дом.РФ» открыл застройщику «Солнечная долина Владивостока» кредитную линию на 1,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредитные средства застройщик использует для возведения двух 25-этажных домов на 393 квартиры в рамках жилого комплекса, расположенного в поселке Трудовое во Владивостоке. Здесь запланировано строительство крупного микрорайона на порядка 1,5 миллиона кв. м жилья и 300 тысяч квадратов инфраструктуры, рассчитанный на проживание не менее 50 тысяч человек. Планируется также строительство социальных, коммерческих объектов, инженерной инфраструктуры. Для того чтобы попасть в район, будет возведена транспортная развязка с федеральной трассы. Планируется сдача порядка 70-100 тысяч кв. метров жилья в год.

Напомним, что официально строительство первого этапа «Солнечной долины» началось еще 1 июля 2012 года, когда прошла торжественная церемония закладки первого камня. Теперь проект решено реанимировать.

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