В Приморском крае ожидается потепление

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в субботу, 10 апреля, погоду в регионе будет определять обширный гребень антициклона, ядро которого будет смещаться над акваторией Японского моря. Ночью усилится выхолаживание, минимальные температуры -1…-8 °С, в горных районах холоднее, -9…-14 °С, на южном побережье 0…+5 °С.
Днем в Приморье будет солнечно, при слабом ветре воздух прогреется в континентальных районах до +12…+18 °С, на побережье будет прохладнее, +5…+11 °С.
11 апреля с Амурской области на север Хабаровского края выйдет углубляющийся циклон, Приморье окажется в теплом секторе этого циклона. В континентальных районах день будет теплее, чем в субботу, местами столбики термометров поднимутся выше 20 °С.
На побережье по-прежнему будет прохладнее. В это время над Японским морем сохранится гребень антициклона, в результате в регионе увеличатся градиенты давления, что приведет к усилению ветра во многих районах края.
Высокие температуры будут способствовать дальнейшему повышению класса пожароопасности леса.
Во Владивостоке в ближайшие выходные дни осадков не ожидается. В субботу, 10 апреля, будет небольшая облачность, ночь прохладная, +1…+3 °С, днем воздух прогреется до +8…+11 °С.
В воскресенье, 11 апреля, во Владивостоке количество облаков увеличится, усилится юго-восточный ветер. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1 — 3 градуса.