zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Халява закончилась: Аэропорт Владивостока начал борьбу с «карусельщиками»

9 апреля 2021, 00:35
Фото: МАВ
Паркинг-карты теперь привязаны к номерам автомобилей
В аэропорту вводится дополнительный режим тарификации парковочного времени

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивосток, 6 апреля 2021 года введены дополнительные условия пользования парковками, размещенными на территории привокзальной площади.

Так, в аэропорту введен дополнительный режим тарификации парковочного времени с целью определения клиентов, многократно прибегающих к услугам паркинга в период действия бесплатного интервала — так называемая «антикарусель».

Если с момента первого выезда прошло менее 120 минут, повторное нахождение автомобиля на парковке оплачивается с первой минуты по тарифу без предоставления бесплатного времени нахождения на территории парковки. Отмечается, что в целях недопущения передачи паркинг-карт третьим лицам, государственные регистрационные знаки транспортных средств клиентов, имеющих постоянные парковочные карты, будут привязаны непосредственно к парковочной карте заявителя.

Материалы по теме
Расширен список субсидируемых авиарейсов на Дальнем ВостокеВладивосток и Комсомольск-на-Амуре свяжет прямой авиарейсАэропорт Владивосток занял второе место в России по объему грузоперевозок
#Новости#Владивосток#Автомобили#Авиакомпании#Автобус#Транспорт#Аэропорт#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56