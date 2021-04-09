Халява закончилась: Аэропорт Владивостока начал борьбу с «карусельщиками»

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивосток, 6 апреля 2021 года введены дополнительные условия пользования парковками, размещенными на территории привокзальной площади.
Так, в аэропорту введен дополнительный режим тарификации парковочного времени с целью определения клиентов, многократно прибегающих к услугам паркинга в период действия бесплатного интервала — так называемая «антикарусель».
Если с момента первого выезда прошло менее 120 минут, повторное нахождение автомобиля на парковке оплачивается с первой минуты по тарифу без предоставления бесплатного времени нахождения на территории парковки. Отмечается, что в целях недопущения передачи паркинг-карт третьим лицам, государственные регистрационные знаки транспортных средств клиентов, имеющих постоянные парковочные карты, будут привязаны непосредственно к парковочной карте заявителя.