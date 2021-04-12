Безнал в Приморье в 13 раз популярнее снятия наличных

«Число операций по снятию наличных денег постоянно уменьшается, в прошлом году оно сократилось на 19%, постепенно снижается и их объем. Это говорит о том, что безналичные платежи приобретают все большую популярность у жителей края. Пандемия коронавируса стала дополнительным стимулом: в условиях введенных ограничений приморцы стали чаще пользоваться бесконтактной оплатой и осуществлять покупки в интернете», — отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.