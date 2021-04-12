Сотрудников общественного транспорта накажут за высадку детей-безбилетников

Кстати, интересная история произошла сегодня в одном из автобусов во Владивостоке. Парнишка лет 8, уронил монетку в 10 рублей, когда доставал деньги из своего огромного школьного портфеля. И монетка закатилась в щель, из которой ее уже было не достать. Глаза у ребенка уже были на мокром месте - водитель смотрел на него очень недобро, однако молча. Девушка - студентка медицинского колледжа, стоявшая рядом и рассказавшая нам эту историю, испугавшись за школьника, поспешила вручить ему свою 10-рублевку. Мальчик сначала отказывался, потом взял и поблагодарил. Инцидент был исчерпан и, слава богу, не имел никаких последствий. А мы все помним эти безобразные случаи с высадкой детей, которые оказались без денег в транспорте.