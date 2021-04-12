Сотрудников общественного транспорта накажут за высадку детей-безбилетников

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Поправки в законодательство были приняты Госдумой, одобрены СФ, подписаны Президентом и вступили в силу 7 марта, сообщает пресс-служба Думы.
Штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей.
Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.
Кстати, интересная история произошла сегодня в одном из автобусов во Владивостоке. Парнишка лет 8, уронил монетку в 10 рублей, когда доставал деньги из своего огромного школьного портфеля. И монетка закатилась в щель, из которой ее уже было не достать. Глаза у ребенка уже были на мокром месте - водитель смотрел на него очень недобро, однако молча. Девушка - студентка медицинского колледжа, стоявшая рядом и рассказавшая нам эту историю, испугавшись за школьника, поспешила вручить ему свою 10-рублевку. Мальчик сначала отказывался, потом взял и поблагодарил. Инцидент был исчерпан и, слава богу, не имел никаких последствий. А мы все помним эти безобразные случаи с высадкой детей, которые оказались без денег в транспорте.