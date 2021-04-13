Каждый артемовский подросток сможет научиться графическому дизайну

В Артёме активизировалась деятельность некоммерческих организаций. В этом году громко заявил о себе межмуниципальный ресурсный центр «Вершина», который выиграл президентский грант. Порядка 500 тысяч рублей пойдут на реализацию социального проекта для подростков из малообеспеченных семей «Каждый сможет».
Суть проекта — обучение подростков из малообеспеченных семей Артёмовского городского округа компьютерному дизайну. С марта по июль 2021 года команда центра «Вершина» проведёт цикл практических занятий для 40 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, которые хотят научиться дизайнерскому искусству.
Авторы проекта обучат подростков навыкам дизайна и социального проектирования. Слушатели курса освоят «фотошоп» и смогут попробовать себя в работе с профессиональным дизайнерским оборудованием. Ребята научатся наносить изображения на любые поверхности с помощью современной техники.
По словам руководителя АНО «Вершина» Татьяны Башуровой, идея для проекта пришла из желания организовать качественное времяпрепровождение для заинтересованных подростков, родители которых не могут позволить себе платные занятия. Актуальность этой идеи подчеркнул и глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.
Финальной точкой обучения станет «День хвастуна», который пройдет 27 июня. В ходе мероприятия слушатели курса расскажут о приобретённых за четыре месяца навыках, а также получат дипломы и грамоты. Хорошо проявившие себя участники будут рекомендованы преподавателем проекта к трудоустройству в дизайнерские и творческие студии на время летних каникул.
Алина ЛУЧИНА.