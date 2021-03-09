Приморские НКО получат 27 миллионов рублей на развитие

Приморские НКО получат 27 миллионов рублей на развитие

Сегодня, 09:54БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Фонд президентских грантов готов профинансировать и поддержать проекты социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на сумму почти 27 миллионов рублей. Получить деньги можно будет по результатам конкурса.

В правительстве Приморья отметили, что в 2021 году конкурс грантов впервые проведут в электронном формате — на специально созданной для этого интернет-площадке.

«Из краевого бюджета на реализацию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций направят 65 миллионов рублей. Каждая СО НКО, которая станет победителем конкурса, получит софинансирование на реализацию проекта в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Таким образом, мы сможем поддержать не менее 65 общественно значимых начинаний и еще не менее 27 проектов дополнительно в случае одобрения заявки Приморского края Фондом президентских грантов», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Вся информация о конкурсе будет размещаться на сайте правительства Приморского края, сайтах органов исполнительной власти, а также на новой электронной платформе.

«В настоящее время департамент внутренней политики Приморского края готовит заявки и все необходимые прилагаемые к ним документы для направления в Фонд президентских грантов. Эту работу планируется завершить до 30 апреля», — отметила Ивченко.

По её словам, Приморский край входит в число регионов-лидеров Дальнего Востока по сумме денежных средств, которую Фонд президентских грантов готов направить на поддержку СО НКО. В пятерке лидеров 2021 года — Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Приморский и Забайкальский края, Сахалинская область.

Стоит отметить, что в 2020 году в региональном конкурсе грантов победили 78 СО НКО Приморья — они получили 65 миллионов рублей финансирования. Кроме того, 48 организаций стали победителями конкурса президентских грантов — объём финансирования из федерального бюджета составил 92 миллиона рублей.

А в 2021 году приморским НКО удалось привлечь ещё 35,9 миллионов рублей по итогам первого конкурса.

Сюжеты:
Приморский край
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