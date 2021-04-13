Космический «Арт-десант» высадился в Приморье

«Патриотическое воспитание — это не только знание истории, но и готовность активно участвовать в развитии родного края. Поэтому в 2021 году, помимо комплекса образовательных мероприятий, мы решили провести практикумы „Арт-десант“, в рамках которых в крае появились 16 „космических“ арт-объектов, созданных самой молодёжью», — рассказала администратор проекта Анна Горковенко.