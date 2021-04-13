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Космический «Арт-десант» высадился в Приморье

13 апреля 2021, 04:36
Фото: vlc.ru
Улицы городов и посёлков края украсили тематические объекты, посвящённые первому в истории человечества полету в космос.

Прошедший День космонавтики, который страна отметила 12 апреля, в этом году выдался особенным: ровно 60 лет прошло со дня полёта Юрия Гагарина. К этому юбилею команда Российского Союза Молодёжи реализовала проект «АртДесант: поехали».

Инсталляции на тему космоса подростки создавали вместе с художниками известной владивостокской мастерской «Квадролампа». Полюбоваться тем, что получилось, можно прямо в центре Владивостока — по адресу Суханова, 13, неподалёку от въезда на Золотой мост.

Подобные мероприятия, во время которых ребята творили вместе с профессиональными художниками, прошли в шести краевых социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних — во Владивостоке, Уссурийске, Лесозаводске, Кавалерово, Покровке и Зеленодольском. Помимо мастер-классов для учеников школ и колледжей, авторы проекта организовали просветительские мероприятия: классные часы и интеллектуальные игры об истории освоения космоса.

«Патриотическое воспитание — это не только знание истории, но и готовность активно участвовать в развитии родного края. Поэтому в 2021 году, помимо комплекса образовательных мероприятий, мы решили провести практикумы „Арт-десант“, в рамках которых в крае появились 16 „космических“ арт-объектов, созданных самой молодёжью», — рассказала администратор проекта Анна Горковенко.

Отметим, что данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов и финансирование в объёме 1,3 миллиона рублей. Общая же сумма затрат на реализацию всего задуманного составила почти 3,5 миллиона рублей.

Алина ЛУЧИНА.

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#Новости#Приморье#Общество
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