Приморский центр занятости предлагает получить новую специальность

Специалисты центра говорят, что многие профессии, которые можно получить абсолютно бесплатно, пользуются большой популярностью. Безработные приморцы могут обучиться таким профессиям, как: бетонщик, водитель погрузчика, воспитатель дошкольного учреждения, каменщик, кладовщик, кондитер, кровельщик, маляр, менеджер по персоналу и оператор котельной.
Уже заключены государственные контракты на оказание образовательных услуг по специальности парикмахер-универсал, продавец, руководитель бизнеса, сварщик, слесарь и тракторист.
А если кто-то хочет выучиться на более ответственную должность, то в центре занятости принимают заявление на получение таких профессий, как специалист по охране труда, специалист по закупкам и персоналу.
Важно, что обучение новой специальности безработному не будет стоить ни рубля, так как все проводится за государственный счет. После того, как курс по профессии получен, гражданин может претендовать на работу по новой профессии. Помощь в трудоустройстве окажет приморский центр занятости.
Те, кто воспользовался такой возможностью и получил новую специальность, с радостью делятся своим опытом и рассказами о новой работе.
«Я проходила обучение в школе-студии «Валентина» по направлению мастер маникюра и педикюра от центра занятости. Весь курс был бесплатным, то есть доступным для любого, кто хочет получить новую профессию, как и было в моем случае. Учеба была очень интересной, преподаватель объяснял все максимально просто и доступно. А после практических занятий у меня появилось еще большее желание связать свою жизнь с бьюти-индустрией. Теперь я хочу развиваться дальше и, возможно, в будущем открыть свой салон красоты», - поделилась одна из бывших студенток, Анна Бельская.
Для тех, кто проходит обучение, в дальнейшем будут доступны рабочие места от приморского центра занятости. Многие из них презентуют на ярмарках вакансий.
Для женщин, которые в данный момент находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, «Центр занятости населения города Владивостока» предлагает специальные программы по повышению квалификации. Они необходимы для того, чтобы создавать благоприятные условия для возвращения женщин на рабочие места и повышать мотивацию к труду.
Срок обучения составляет 1-3 месяца, а выбор специальности осуществляется с учетом мнения работодателя. Все курсы для приморских женщин финансируются из региональной казны.
Так, для дам, находящихся в декретном отпуске, доступен следующий перечень вакансий: бухгалтер, визажист – стилист, делопроизводитель, мастер маникюра, менеджер ВЭД, младший воспитатель, парикмахер-универсал. Для повышения квалификации предлагается возможность «подтянуть» свое владение 1С на курсах, посвященных ПК-1С Предприятие и ПК-1С Управление торговлей.
«Я прошла обучение в учебно-методическом центре профсоюзов по специальности кладовщик. Меня направили туда от центра занятости Приморского края. Достаточно быстро я получила новую профессию и начала работать на новом рабочем месте», - сообщила жительница Владивостока Екатерина Васильева..
Девушка подчеркнула, что профессию мечты она нашла на ярмарке вакансий. Этот популярный тренд по поиску специальности, переобучению и консультациям популярен у приморцев, которые хотят найти себя в новом деле.
«Ярмарки вакансий – самый массовый и эффективный способ взаимодействия работодателей с соискателями. Одним необходимо в короткий срок закрыть кадровый вопрос, другим – оперативно найти подходящую работу, детально познакомиться с ситуацией на рынке труда», – отмечает министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.
По словам главы ведомства, центр занятости использует такую форму работы для помощи в трудоустройстве особых категорий безработных, тех, кому затруднительно найти работу самостоятельно.
На ярмарках, кроме собеседования с работодателями, все желающие смогут ознакомиться с банком вакансий Приморья, получить консультацию специалистов по вопросам профориентации, переобучения или поддержки при организации своего бизнеса.
«Я обучался в центре занятости населения, и это помогло мне устроиться на хорошую работу. Добавлю, что это обучение – отличный шанс для тех, кто хочет получить новую специальность или изменить свою жизнь», - отметил уже получивший профессию Даниил Еремин.