Находкинская таможня увеличила чило досмотров с помощью ИДК

Как рассказал начальник отдела применения ИДК Находкинской таможни Андрей Осипов, за три месяца 2021 года с помощью ИДК таможенники выявили 13 тонн незаявленных товаров — автомобильные запчасти, ткань, металлическая мебель, обувь и другие. По данным фактам возбуждено 21 дело об административных правонарушениях.