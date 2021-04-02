Находкинская таможня автоматизировалась и оптимизировалась

Находкинская таможня автоматизировалась и оптимизировалась
Сегодня, 10:58ПолитикаФото: Находкинская таможняВремя нахождения транзитных грузов в морских портах Приморья сокращается
Количество предварительных транзитных деклараций, зарегистрированных в Находкинской таможне в автоматическом режиме, увеличилось в 13 раз

В 13 раз выросла авторегистрация предварительных электронных транзитных деклараций (ЭТД) в Находкинской таможне. С начала 2021 года автоматически зарегистрировано 1187 предварительных ЭТД (за аналогичный период 2020 года — 93).

Сегодня практически все предварительные ЭТД Находкинская таможня регистрирует автоматически (96%).

Как рассказал начальник отдела контроля за таможенным транзитом Находкинской таможни Владимир Стюпан, главное достоинство технологии автоматической регистрации — сокращение времени регистрации ЭТД. Законодательство дает 1 час на регистрацию ЭТД, а в автоматическом режиме регистрация ЭТД происходит менее чем за 1 минуту.

Справка «Золотого Рога»

Технология автоматической регистрации электронных транзитных деклараций, в том числе предварительных, внедряется в таможне с начала 2020 года. Данная технология нацелена на совершение в максимально короткое время таможенных операций, связанных с регистрацией транзитных деклараций, и, как следствие, сокращение времени нахождения грузов в морских портах.

Сюжеты:
Приморье
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