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В Приморье пройдут отключения на мощных телестанциях. График отключений

14 апреля 2021, 00:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов
19 апреля в Приморском крае начнется ежеквартальная телевизионная профилактика. Запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Как сообщается, приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение года. Рассказываем, как и когда пройдут работы.

В интересах телезрителей профилактика проводится тогда, когда большинство телезрителей спит или работает. Перерывы в вещании телеканалов 19 апреля на мощных ретрансляторах во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Дальнереченске, Дальнегорске, Находке, Уссурийске, Новожатково и Чкаловском запланированы с 03:00 до 17:00. В это время жители данных населенных пунктов и прилегающих к ним поселений увидят на экранах цветную настроечную таблицу или надпись «нет сигнала». В прайм-тайм — с 17 до 23 часов, когда в эфире традиционно идут самые рейтинговые передачи — перерывов не будет.

С телерадиовещанием — как со здоровьем: профилактика — самое разумное лечение. Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусматривает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств и прочистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее согласованы с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных сообщений. Проводятся они на всех объектах.

Профилактика проводилась и в эпоху аналогового телевещания. Но тогда каждый телеканал транслировался со своего передатчика, и пока замолкал один, работали другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одновременно.

Обслуживание маломощных ретрансляторов Приморского края будет проводиться в другие дни в плановом режиме.

График отключений

Подробный график проведения профилактических работ также размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

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