Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения стартовал в Приморье

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая Ларга» открылся во Владивостоке. В нём участвуют школьники из 47 регионов России, сообщили в правительстве Приморья.

Стоит отметить, что фестиваль проходит в крае в 11-й раз на базе Дворца детского творчества во Владивостоке. «Мы приветствуем представителей 47 регионов России — всего более 2 тысяч участников, что говорит о важности и востребованности события. Всем ребятам желаю, чтобы на следующей профессиональной ступени вы покоряли уже конкурс международного кинофестиваля „Меридианы Тихого“, который ежегодно осенью проводится также в Приморье и объединяет жителей разных городов нашей страны и государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — поздравила участников со стартом фестиваля министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. На базе фестиваля ребята представят свои киноработы, новостные сюжеты, мультфильмы, рекламные ролики, которые примут участие в конкурсной программе. Также для участников организованы тематические лекции и мастер-классы, 300 детей посетят экскурсии по Приморской столице, во время которых им будет нужно выполнить творческие журналистские задания. Важной составляющей 11-го по счёту фестиваля станет Дальневосточный питчинг юных кинематографистов, на котором школьники смогут представить свои сценарии. Авторы лучшей работы получат 400 тысяч рублей на покупку профессиональной видеотехники для съёмок своей картины. Общий призовой фонд фестиваля составляет два миллиона рублей. Стоит отметить, что проведение Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая Ларга» проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter