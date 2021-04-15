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Многодетным расширят возможности получить компенсации по ипотеке

15 апреля 2021, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Поправки сделают жилье для многодетных более доступным
Закон, по которому многодетные семьи смогут получить от государства до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство, принят российскими депутатами в третьем чтении.

Новый документ направлен на расширение целей кредитных договоров, в отношении которых реализуются меры государственной поддержки, говорится в сообщении Госдумы.

Как отмечал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 01.01.19 г. по 31.12.22 г. родился третий и последующие дети). Володин подчеркнул, что поправки сделают жилье для многодетных более доступным.

Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рублей, и 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.

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