Многодетным расширят возможности получить компенсации по ипотеке

Как отмечал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 01.01.19 г. по 31.12.22 г. родился третий и последующие дети). Володин подчеркнул, что поправки сделают жилье для многодетных более доступным.