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Около 1700 приморцев будут призваны на военную службу

16 апреля 2021, 03:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Весенний призыв Приморье идет в безопасных условиях
Порядка 1700 граждан Приморского края будут призваны на военную службу в рамках весеннего призыва. На сегодняшний день более 1000 новобранцев уже прошли медкомиссии в военных комиссариатах муниципальных образований, а 300 из них — призваны на службу, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ВВО.

Первая отправка команд из сборного пункта военного комиссариата края в войска планируется в конце апреля.

По словам военного комиссара Приморского края полковника Николая Тригубко, главной особенностью текущего призыва по-прежнему является строгое соблюдение санитарных мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Все сотрудники военных комиссариатов, работающие с призывниками, прошли вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Всего в рамках подготовки к призыву защиту от COVID-19 получили около 800 сотрудников военкоматов Приморья. Кроме того, спланирована и уже реализовывается добровольная вакцинация призывников. Для этого необходимое количество доз препарата направлено в медицинские учреждения муниципалитетов, где каждый новобранец получит возможность обезопасить как свое здоровье, так и окружающих.

Стоит отметить, что граждане, имеющие среднее профессиональное и высшее образование, могут отслужить два года по контракту вместо года по призыву.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат формой одежды согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием во время переезда до места несения службы.

Весенний призыв стартовал в ВВО 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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