Миллиарды на "социалку" и городскую среду: что получит Находка благодаря НЗМУ

«Главная цель - чтобы Находка стала привлекательным городом, чтобы отсюда не уезжала молодёжь, чтобы она видела перспективу: современный чистый город, удобный и для молодых, и для людей старшего возраста. Чтобы была возможность здесь жить, получать все современные услуги. Программа должна затрагивать все сферы деятельности города»,— сказал Олег Кожемяко на совещании в Находке 17 апреля.
Находкинский завод минеральных удобрений на данный момент входит в топ-3 инвестпроектов на Дальнем Востоке и в топ-10 в России. Объём налоговых поступлений в бюджет региона после запуска проекта вырастет на 26 млрд рублей. И это — ещё в период действия налоговых каникул резидента ТОР. После перехода в обычный налоговый режим бюджет начнёт пополняться на 15 млрд рублей ежегодно.
Одним из важных пунктов программы развития города стала реализация там социальных инициатив, плана по совершенствованию городской среды. Привлечь инвестиции на эти цели удалось благодаря наличию крупных федеральных проектов, в число которых входит Находкинский завод минеральных удобрений. На Дальнем Востоке похожий опыт есть в Амурской области. В городе Свободный, где строятся два газохимических комплекса с объемом инвестиций 1,5 трлн рублей, правительство России вложило 21,5 млрд рублей из федерального бюджета в развитие социальной сферы.
Благодаря строительству НЗМУ Находка сможет рассчитывать на федеральные субсидии в размере 1/10 от всего объёма инвестиций. Это около 20 млрд. рублей.
Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский озвучил планы по стратегии развития территории: в приоритете — строительство муниципального жилья, бассейна в Находке, ледового комплекса во Врангеле, инфраструктурных объектов, обеспечивающих бесперебойное функционирование города. Это и реконструкция системы водоснабжения, и замена мазутных котельных на газовые.
Уже в ближайшее время профильные зампреды правительства Приморья в составе рабочих подгрупп приступят к разработке своих направлений программы развития Находки. Внести свой вклад смогут и активные жители города — они смогут добавить свои предложения, поработать над отдельными частями программы. Уже в августе готовый документ представят правительству России.