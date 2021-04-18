Миллиарды на "социалку" и городскую среду: что получит Находка благодаря НЗМУ

«Главная цель - чтобы Находка стала привлекательным городом, чтобы отсюда не уезжала молодёжь, чтобы она видела перспективу: современный чистый город, удобный и для молодых, и для людей старшего возраста. Чтобы была возможность здесь жить, получать все современные услуги. Программа должна затрагивать все сферы деятельности города»,— сказал Олег Кожемяко на совещании в Находке 17 апреля.