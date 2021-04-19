На АЗС Хабаровского края сформирован достаточный запас топлива на время ремонта ХНПЗ

В ННК отметили, что все работы на ХНПЗ проводят регулярно и в одно и тоже время.
Запланированные на апрель-май 2021 года ремонтно-профилактические работы на технологических установках АО «ННК-Хабаровский НПЗ» проводятся в плановом режиме на ежегодной основе, в одно и тоже время.
Для стабильного обеспечения топливом потребителей в Хабаровском крае в период проведения регламентных работ на Хабаровском НПЗ Общество ежегодно создает необходимые запасы нефтепродуктов.
В текущем году, в целях обеспечения возможного повышенного спроса, для Общества законтрактовано на сторонних НПЗ 25 тысяч тонн автомобильных бензинов, что обеспечит бесперебойную работу АЗС более чем на 50 дней, а имеющийся запас дизельного топлива на нефтебазах ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» с учетом запланированного поступления на дату начала ремонта обеспечивает потребность АЗС на 60 дней.
Таким образом, нефтебазы и АЗС ПАО «Хабаровскнефтепродукт» полностью обеспечены топливом на период планового ремонта Хабаровского НПЗ.
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» является одним из поставщиков высококачественных моторных топлив, производства Хабаровского НПЗ, обеспечивая стабильные и надежные поставки нефтепродуктов потребителям Хабаровского края посредством 2 собственных нефтебаз и 83 АЗС, расположенных на территории региона.