На АЗС Хабаровского края сформирован достаточный запас топлива на время ремонта ХНПЗ

В текущем году, в целях обеспечения возможного повышенного спроса, для Общества законтрактовано на сторонних НПЗ 25 тысяч тонн автомобильных бензинов, что обеспечит бесперебойную работу АЗС более чем на 50 дней, а имеющийся запас дизельного топлива на нефтебазах ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» с учетом запланированного поступления на дату начала ремонта обеспечивает потребность АЗС на 60 дней.