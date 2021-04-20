20 миллиардов инвестиций и толчок к развитию: программу развития Находки утвердят уже в этом году

Одним из ключевых разработчиков программы стал Находкинский завод минеральных удобрений.
10 лет инвестиций и развития
Первое совещание по формированию программы состоялось в Находке 17 апреля. Губернатор Олег Кожемяко совместно руководством администрации города, вице-губернаторами правительства Приморья и представителями общественности задал ключевые векторы развития территории, которые найдут отражение в документе.
«Это большая комплексная работа, программа рассчитана минимум на 10 лет. Она будет затрагивать все основные сферы деятельности города — здравоохранение, образование, спорт, туризм, городскую среду, ЖКХ. Находка должна стать привлекательным городом, в котором не будет оттока населения, молодежь будет видеть перспективы развития», — заявил губернатор Приморья.
По словам главы администрации Находки Тимура Магинского, в процессе реализации программы местные власти намерены улучшить качество городской среды, повысить привлекательность города для жителей и туристов. Так, уже сейчас в Находке начали активно стимулировать жилищное строительство, главным образом — возведение доступного жилья эконом-класса.
«Мы хотим развивать строительство арендного и коммерческого жилья, проводить реновацию застроенных территорий, в первую очередь улиц Черняховского – Чернышевского – Пржевальского, ул. Седова. ООО «Вива» совместно с КРЖС уже реализует проект строительства арендных жилых домов в районе ул. Добролюбова для работников «НСРЗ» и бюджетной сферы», — отметил Тимур Магинский.
Также в программу заложат возведение детских садов и школ, поликлиник и больниц, спортивных объектов, реконструкцию и строительство новых дорог, обустройство городских пространств и пляжей.
Внести свой вклад в разработку программы развития Находки смогут и простые жители города. Активный этап формирования документа стартует в мае этого года, и с этого момента активисты смогут предоставить властям свои инициативы.
Проекты программы будут реализованы за счет инвесторов, а также поддержки федерального и краевого бюджетов. Так, правительство РФ направит 1/10 от вложенных инвестором средств.
«Если НЗМУ вкладывает 200 миллиардов рублей в строительство проектов, то мы можем расчитывать на 20 миллиардов рублей в инфраструктуру по различным направлениям», – добавил Олег Кожемяко.
С учётом мнения горожан
Похожая программа уже действует в городе Свободный Амурской области. Там строятся два газохимических комплекса с объемом инвестиций 1,5 трлн рублей, и правительство России вложило 21,5 млрд рублей из федерального бюджета в развитие социальной сферы.
«Мы выступили с инициативой разработать аналогичную программу для Находки, что позволит уже в следующем году привлечь дополнительные средства в здравоохранение, образование и другие социальные сферы города», — отметил заместитель директора НЗМУ Александр Крутиков.
Он также обратил внимание, что в Находке появится доступ к природному газу, что в перспективе может позволить сэкономить на коммунальных платежах. К тому же, газ экологичнее традиционных видов топлива.
Крутиков подчеркнул, что особое внимание уделят позиции жителей города: от активистов ждут предложений по формированию программы. Уже в августе документ предоставят на согласование в правительство России. Планируется, что в сентябре его обсудят на Восточном экономическом форуме. Если программа получит полную поддержку, уже до конца года её утвердят и начнут воплощать в жизнь.
Уже сейчас НЗМУ вкладывает средства в развитие социальных сфер в Находке. Так, предприятие взяло шефство над местной футбольной командой: спортсмены получили амуницию, в скором времени будет установлено освещение на футбольной площадке. Также НЗМУ займётся обустройством пляжа во Врангеле. Ученики одной из школ благодаря предприятию теперь смогут заниматься на современном оборудовании.
«НЗМУ — один из крупнейших инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в России. Когда такой инвестпроект приходит на территорию, он кардинально меняет её экономику за счёт новых инвестиций, производства и налогов. Объём налогов, которые получит Приморье ещё в период действия льгот резидента ТОР — 26 миллиардов рублей, это шесть бюджетов Находки», — подчеркнул Александр Крутиков.