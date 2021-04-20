20 миллиардов инвестиций и толчок к развитию: программу развития Находки утвердят уже в этом году

Крутиков подчеркнул, что особое внимание уделят позиции жителей города: от активистов ждут предложений по формированию программы. Уже в августе документ предоставят на согласование в правительство России. Планируется, что в сентябре его обсудят на Восточном экономическом форуме. Если программа получит полную поддержку, уже до конца года её утвердят и начнут воплощать в жизнь.