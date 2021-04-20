Без отрыва от ребенка

Многие приморские мамочки в декрете ищут возможность с пользой потратить свободное от ухода за ребенком время. Одна из них, Дарья Федулова, рассказала корреспонденту издания о том, как она прошла курсы повышения квалификации в Центре занятости Приморского края.
Как вы пришли к мысли о получении дополнительного образования?
Как-то я ехала в машине, играло радио, и в рекламной паузе прозвучало объявление о том, что мамочки, находящиеся в декретном отпуске, могут пройти дополнительное обучение. Тема получения дополнительного образования меня заинтересовала, и я начала искать информацию. Так я и наткнулась на приморский центр занятости. Захотелось выйти из декрета с новыми знаниями, в качестве специалиста другого уровня, прокаченным и подготовленным, а не как некоторые мамочки, которые выходят из декрета растерянными и забывшими, что такое работа. Все-таки обучение возвращает человека в рабочую среду и дисциплинирует.
Специальность я выбрала близкую к своей рабочей профессии — подбор персонала. До декрета я занималась наймом людей в кадровом агентстве. Решающим фактором в принятии решения об обучении стала финансовая сторона — повышение квалификации оплачивается из бюджета и не стоит ровным счетом ничего для женщины, которая хочет повысить свой профессиональный уровень.
Вообще программ, доступных для выбора — десятки и они все очень разные: от рабочих специальностей до управленческих должностей. После того, как я выбрала направление деятельности, центр «Эксперт» прислал мне темы для обучения. Я выбрала работу на укрепление уже имеющихся у меня навыков. С этого началось обучение.
А как проходило обучение?
Обучение было дистанционным и не требовало личного присутствия. Это очень хорошо, учитывая, что у мамочек, которые хотят осваивать новую специальность, нет сил и времени на очные занятия. Организаторы открыли мне доступ к учебному порталу и методической литературе. За определенное время мне нужно было самостоятельно изучить курс и выполнить в конце практическую работу на тему, которую я изучала. Преподаватели выставляли отметки по итогам работы, и я продвигалась дальше. По окончании обучения я выполнила итоговую работу и получила диплом о профессиональной переподготовке. То есть это не прохождение курсов где-то в интернете, а серьезный квалификационный рост с дополнительным образованием. Обучение длилось около трех с половиной месяцев и делилось на рабочие блоки. Возможно, разные курсы требуют разного количества часов, но конкретно моя программа «Директора по персоналу» длится 256 часов и состоит из 8 блоков, которые заканчиваются экзаменом и защитой проекта.
На работе обучение зачтется?
Безусловно. Я планирую развиваться дальше как эксперт в области кадрового дела и подбора персонала. Думаю, что дополнительное образование поможет мне в карьерном росте, укрепит мои позиции и покажет, что я не просто «сидела в декрете», а еще и росла в рабочем направлении. Конечно, это может быть дополнительным плюсом и в том случае, если я захочу сменить работу.
Гипотетически, я могла бы проходить не дополнительные образовательные курсы и повышать квалификацию, а выбрать принципиально новое направление работы, выбор очень богатый. Я бы прошла бухгалтерские курсы, если бы не было тем по моей специальности. Это тоже очень полезно.
Это ваше первое дополнительное образование?
В 2013 году я уже проходила обучение в Центре занятости по своей первой специальности — менеджер по персоналу, инспектор по кадрам. Для меня это была кардинальная смена профессии, потому что до этого я работала менеджером по продажам и имела законченное психологическое образование. Тот курс помог мне найти работу по новой специальности. За эти годы произошло достаточно большое количество изменений — уменьшился пакет документов, который нужно предоставить для зачисления на обучение, сменился формат, стал более цифровизированным, поменялась программа. Определенно стало лучше.
Для обучения необходимо определенное количество документов — диплом об образовании, паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение и специальная анкета, которая заполняется в центре занятости. Дополнительно я представила справку с места работы, которая подтверждала, что я действительно нахожусь в декретном отпуске.
Программы для обучения мамочек, находящихся в декретном отпуске, это полезные и важные вещи. У женщин, которые вышли в декретный отпуск, есть потребность в дополнительном росте, а самое главное — есть для этого возможность. Но, как правило, для получения дополнительного образования им не хватает денег, потому что все они получают какую-то определенную «декретную» сумму. Для женщин, которые находятся в декретном отпуске, тот факт, что программы финансируются государством, дает очень большую поддержку и стимул к обучению.
За время вашего обучения ни у кого из ваших знакомых не появился интерес к прохождению курсов?
Я знаю нескольких девушек, которые отучились по программам центра занятости. Одна девушка закончила программу «воспитатель-педагог», в рамках которой она проходила специальные тесты и даже выполняла практические задания. Другая знакомая прошла курс «СММ-специалиста» и теперь занимается развитием интернет-проектов. Так что дополнительное образование кажется мне востребованным.
Как вы думаете, для работодателя важна строчка дополнительного образования в резюме?
Мне пока не доводилось беседовать с потенциальными работодателями, как минимум год я буду еще находиться в декретном отпуске, но мне кажется, что это играет немаловажную роль при выборе кандидата на должность. Это ведь дополнительные компетенции. Конечно, перед тем как выходить на работу я обновлю резюме и внесу туда коррективы. Опять же, я могу сделать выводы на основании своего первого обучения — на всех собеседованиях дополнительное образование всегда было огромным плюсом. К тому же есть диплом государственного образца, который подтверждает тот факт, что я действительно прошла обучение, а не просто изучила какие-то курсы в интернете.
Отметим, что с пятого апреля Приморский центр занятости населения распахнул свои двери для жителей, ищущих работу. Теперь приморцы могут в очном режиме подать заявление на обучение и кардинально сменить сферу деятельности.
Для безработных жителей края доступен следующий перечень профессий: бетонщик, водитель погрузчика, воспитатель дошкольного учреждения, каменщик, кладовщик, кондитер, кровельщик, маляр, менеджер по персоналу и оператор котельной.
Также уже заключены государственные контракты на оказание образовательных услуг по специальности парикмахер-универсал, продавец, руководитель бизнеса, сварщик, слесарь и тракторист.
Есть также варианты для обучения на весьма ответственные управленческие должности — специалисты по охране труда, закупкам и персоналу. Все обучение происходит за государственный счет. После получения профессии можно получить работу через приморский центр занятости и найти себе место по новой специальности. Многие рабочие места презентуют на ярмарках вакансий.
Для женщин, которые в данный момент находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, «Центр занятости населения города Владивостока» предлагает специальные программы по повышению квалификации.
Согласно сайту центра, данное обучение оплачивается из средств регионального бюджета и нужно для того, чтобы создать благоприятные условия по возвращению женщин на рабочие места и повышение мотивации к труду. Срок обучения составляет 1-3 месяца. Выбор специальности осуществляется с учетом мнения работодателя под конкретные рабочие места.
Для девушек доступен следующий перечень вакансий: бухгалтер, визажист — стилист, делопроизводитель, косметик, мастер маникюра, менеджер ВЭД, младший воспитатель, парикмахер-универсал. В качестве повышения квалификации предлагается возможность «подтянуть» свое владение 1С на курсах, посвященных ПК-1С Предприятие и ПК-1С Управление торговлей.
Андрей ГОЛУБЬ.