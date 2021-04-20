Продовольственная инфляция в Приморье бьет рекорды и по кошелькам

Если же смотреть в общем, то в Приморском крае повысились цены на яйца и мясо кур. Еще пару-тройку месяцев назад жители Владивостока имели возможность покупать, например, на оптовом рынке яйца примерно за 70 рублей за десяток, сегодня их цена от 100-110 рублей и выше. Регулятор и производители это объясняют тем, что из-за произошедшего ранее ослабления рубля выросли затраты на закупку импортных кормов и других составляющих птицеводства, в результате куры и яйца на магазинных полках подорожали.