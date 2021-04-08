Президент поручил разобраться с ценами на Дальнем Востоке

Кроме того, поручено рассмотреть вопрос о целесообразности установления нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, и об использовании полученных средств в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Дальневосточного федерального округа. Напомним, что эту инициатива озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики на совещании у Президента Российской Федерации Владимира Путина с кабинетом министров.