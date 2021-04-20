Роза Чемерис: «Время пришло — быть смелыми и брать ответственность»

«Уникальность нашего округа в том, что в него входит и Владивосток, и районы. И водораздел настолько огромен, что жители районов не чувствуют себя участниками ни одного процесса, который проходит в регионе. И мы должны, я должна, сломать эти барьеры. Для меня важен каждый голос. Я общаюсь с большим количество общественных организаций, дружу с ними. Встречаюсь с людьми и прекрасно знаю все, что волнует жителей Хасанского района, Октябрьского и так далее. Нужно прекратить рассматривать Владивосток отдельно от Приморья», — говорит Роза Чемерис.