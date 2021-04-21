Глава Владивостока и полпред отчитались о доходах

В декларации Олега Владимировича значится сумма 3 586 031 рублей. Кроме того, в собственности мэра — земельный участок площадью 227 квадратных метров, жилой дом на 254 «квадрата», три нежилых помещения (205,6; 472,3; и 447,9 кв. м.), нежилое строение на 18,1 «квадрата», а также объект незавершенного строительства (помещение общего пользования) площадью 372 квадратных метра.