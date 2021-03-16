В регионах Дальнего Востока зафиксирован рост бюджетных доходов

Специалисты отмечают, что только в трёх регионах Дальнего Востока важным источником роста бюджетных доходов стало увеличение налоговых поступлений в связи с реализацией инвестиционных проектов — в Чукотском автономном округе — в 1,8 раза, в Сахалинской области — в 1,5 раза, в Амурской области — в 1,4 раза и в Магаданской области — в 1,4 раза.