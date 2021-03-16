В регионах Дальнего Востока зафиксирован рост бюджетных доходов

Обеспеченность регионов бюджетными доходами определяет возможности по развитию социальной сферы, инфраструктуры, повышению качества жизни населения.
«В наибольшей степени бюджетные доходы в 2018–2020 годах увеличились в Еврейской автономной области (1,8 раза), Чукотском автономном округе (1,8 раза), Амурской (1,6 раза) и Магаданской областях (1,4 раза), Республике Бурятии (1,4 раза)», — рассказали эксперты.
Однако дальневосточные регионы неоднородны по уровню бюджетной обеспеченности: показатель колеблется от 58,3 тысяч рублей на душу населения в Камчатском крае до 182,4 тысяч рублей в Сахалинской области.
«Разница связана с различиями как по масштабам экономики и налогового потенциала, так и по объемам получаемых федеральных трансфертов (в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности)», — отметили аналитики.
Специалисты отмечают, что только в трёх регионах Дальнего Востока важным источником роста бюджетных доходов стало увеличение налоговых поступлений в связи с реализацией инвестиционных проектов — в Чукотском автономном округе — в 1,8 раза, в Сахалинской области — в 1,5 раза, в Амурской области — в 1,4 раза и в Магаданской области — в 1,4 раза.
«Основным фактором роста бюджетных доходов в этот период являлись федеральные трансферты на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока, а также мероприятий Национальных проектов», — заключили эксперты.
Кроме того, в 2020 году регионам были выделены дополнительные средства на поддержание сбалансированности бюджетов в условиях пандемии.
Аналитики «Востокгосплан» поясняют, что, несмотря на все принятые меры, в том числе выделение дополнительных средств в условиях пандемии COVID-19, чтобы решить поставленные задачи опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока, необходимо принять новые меры и дополнительные решения, направленные на повышение бюджетной обеспеченности дальневосточных регионов.