В Приморье несанкционированные акции будут пресекать

Кроме того, в Управлении МВД России по Приморскому краю отмечают, что участники собраний и митингов должны согласовать проведение публичного мероприятия заранее, в установленный законом срок.
«Митингующие обязаны приостановить или завершить мероприятие в случае нарушения закона, соблюдать регламент и общественный порядок, обеспечивать безопасность граждан», – подчеркнули в ведомстве.
Если протестующие во время несанкционированной акции создают помехи движению транспорта или функционированию социальной инфраструктуры, а также вовлекают в них несовершеннолетних, их могут привлечь к административной ответственности. Это закреплено в статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
«Участникам акций может грозить до 15 суток административного ареста, за повторное нарушение – до 30 суток. При этом за организацию массовых беспорядков, участие в них и оказание сопротивления правоохранительным органам грозит уже уголовная ответственность», – уточнили специалисты.
В ведомстве также напоминают, что участие в несанкционированных акциях на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, прямо запрещено Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
«За неоднократное совершение указанного правонарушения установлена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ за данное деяние предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – заявили специалисты.
Добавим, что в ходе незаконных акций власти и правоохранительные органы могут применять систему распознавания лиц, которая позволяет почти со 100%-ной точностью установить, кто именно участвовал в несанкционированном митинге. Такая система позволила нынешней зимой установить и найти всех активных участников незаконных акций, совершивших нападения на сотрудников правоохранительных органов или пытавшихся спровоцировать беспорядки. Отметим, что во Владивосток стягивается ОМОН со всего края и других субъектов Дальнего Востока.