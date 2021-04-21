В Приморье несанкционированные акции будут пресекать

Добавим, что в ходе незаконных акций власти и правоохранительные органы могут применять систему распознавания лиц, которая позволяет почти со 100%-ной точностью установить, кто именно участвовал в несанкционированном митинге. Такая система позволила нынешней зимой установить и найти всех активных участников незаконных акций, совершивших нападения на сотрудников правоохранительных органов или пытавшихся спровоцировать беспорядки. Отметим, что во Владивосток стягивается ОМОН со всего края и других субъектов Дальнего Востока.