Участник несанкционированного митинга во Владивостоке попал под уголовное дело

Участник несанкционированного митинга во Владивостоке попал под уголовное дело

Сегодня, 13:41
Происшествия
Photo: Из аккаунта полиции
В отношении жителя Владивостока возбудили уголовное дело по факту хулиганства во время несанкционированного митинга, который прошёл в приморской столице 23 января.

Как рассказали в приморской полиции, 21-летний житель краевого центра запустил в воздух сигнальную ракету и быстро скрылся с места события. Отмечается, что во время запуска он находился в толпе людей и подверг угрозе жизнь и здоровье окружающих.

Полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Сейчас стражи порядка устанавливают его причастность к преступлению, собирается доказательная база.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что во время несанкционированной акции молодой человек вёл себя довольно агрессивно и не реагировал на предупреждение полицейских.

«Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», — говорится в сообщении.

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Приморье
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