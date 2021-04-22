Европротокол как спасение

Ту же ситуацию мы наблюдали и в России: европротокол не сразу стал востребованным среди автовладельцев. Причина кроется в том, что для его оформления лимит ущерба при аварии в денежном выражении не должен был превышать 25 тысяч рублей. Такая сумма не способна была компенсировать расходы на ремонт после более-менее серьезного ДТП. Поэтому в 2014 году лимит был повышен до 50 тысяч рублей, а в 2018 — до 100 тысяч. При этом лимит страхового возмещения сегодня может быть увеличен до 400 тысяч, если у водителей нет разногласий по поводу вины или обстоятельств ДТП и они сделают фотофиксацию через приложение «Помощник ОСАГО» или «ДТП Европротокол». К тому же в 2015 году в ПДД четко прописали процедуру применения европротокола, доходчиво разъяснив водителям, как правильно заполнять бланки. Сейчас в стране системой «европротокол» регулируется порядка 25% страховых случаев (аварий).