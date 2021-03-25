На зарядку становись: От Владивостока до Находки теперь можно проехать на электрокаре

С открытием зарядной станции для электромобилей в городе Фокино, электрозарядная сеть «РусГидро» соединила столицу Приморья с Находкой, третьим по величине городом Приморского края. Теперь на трассе между Владивостоком и Находкой находятся две зарядные станции — в Фокино и Артеме — что позволяет владельцам электромобилей беспрепятственно перемещаться между этими городами, пишет www.eprussia.ru.
Соединение Владивостока с Находкой — важный этап в проекте «РусГидро» по полноценному охвату электрозарядной сетью большинства субъектов Дальнего Востока, чтобы сделать возможным перемещение электромобилей между соседними городами и регионами. В планах «РусГидро» создание электрозарядной инфраструктуры на трассе Владивосток — Москва.
В настоящее время на территории Дальнего Востока функционируют 23 электрозарядные станции «РусГидро». Они располагаются в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.
Электрозарядные станции работают в режиме быстрого заряда: дозарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка — менее получаса. Поддерживаются разные порты для европейских и японских электромобилей. На большинстве станций можно заряжать две машины одновременно. Для удобства автолюбителей зарядные станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров «РусГидро» и на традиционных автозаправках.
Для клиентов сети зарядных станций работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, где размещена инструкция по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация. Для удобства пользователей круглосуточно функционируют группы пользователей в Telegram и WhatsApp.