На зарядку становись: От Владивостока до Находки теперь можно проехать на электрокаре

С открытием зарядной станции для электромобилей в городе Фокино, электрозарядная сеть «РусГидро» соединила столицу Приморья с Находкой, третьим по величине городом Приморского края. Теперь на трассе между Владивостоком и Находкой находятся две зарядные станции — в Фокино и Артеме — что позволяет владельцам электромобилей беспрепятственно перемещаться между этими городами, пишет www.eprussia.ru.