На зарядку становись: От Владивостока до Находки теперь можно проехать на электрокаре

На зарядку становись: От Владивостока до Находки теперь можно проехать на электрокаре

Сегодня, 18:30РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"На территории Дальнего Востока функционируют 23 электрозарядные станции
В планах компании — создание электрозарядной инфраструктуры на трассе Владивосток — Москва

С открытием зарядной станции для электромобилей в городе Фокино, электрозарядная сеть «РусГидро» соединила столицу Приморья с Находкой, третьим по величине городом Приморского края. Теперь на трассе между Владивостоком и Находкой находятся две зарядные станции — в Фокино и Артеме — что позволяет владельцам электромобилей беспрепятственно перемещаться между этими городами, пишет www.eprussia.ru.

Соединение Владивостока с Находкой — важный этап в проекте «РусГидро» по полноценному охвату электрозарядной сетью большинства субъектов Дальнего Востока, чтобы сделать возможным перемещение электромобилей между соседними городами и регионами. В планах «РусГидро» создание электрозарядной инфраструктуры на трассе Владивосток — Москва.

В настоящее время на территории Дальнего Востока функционируют 23 электрозарядные станции «РусГидро». Они располагаются в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.

Электрозарядные станции работают в режиме быстрого заряда: дозарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка — менее получаса. Поддерживаются разные порты для европейских и японских электромобилей. На большинстве станций можно заряжать две машины одновременно. Для удобства автолюбителей зарядные станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров «РусГидро» и на традиционных автозаправках.

Для клиентов сети зарядных станций работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, где размещена инструкция по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация. Для удобства пользователей круглосуточно функционируют группы пользователей в Telegram и WhatsApp.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокэлектроэнергиядорогитранспортНаходкаэнергетика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы