Горячая линия: Пять недель приморцы могут голосовать за объекты благоустройства

«Как показывают опросы, большинство россиян готовы участвовать в отборе территорий для благоустройства, в разработке дизайн-проектов, но пока еще не все знают о том, что их мнение может повлиять на формирование городской среды. Операторы горячей линии смогут ответить на все вопросы, связанные с голосованием, подскажут, как действует новый механизм, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.