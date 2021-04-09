Мэр Владивостока поручил завершить благоустройство Покровского парка до 1 сентября

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил завершить благоустройство Покровского парка до конца лета. В парке должны создать общественную зону для прогулок и отдыха, но при этом сохранить исторический облик. Работы планируют начать в мае.

«Покровский парк — уникальный зеленый уголок с большой историей. В прошлом году впервые за много лет началась работа по его благоустройству. Здесь частично восстановили освещение, отремонтировали одну из пешеходных зон. В этом году работы должны быть продолжены. Большое внимание необходимо уделить озеленению парка. Также прошу рассмотреть возможность создания в парке пространства для выгула домашних животных», — сказал Гуменюк. По словам специалистов администрации Владивостока, в парке запланированы ремонт двух пешеходных зон, восстановление освещения, установка малых архитектурных форм, урн и столбов в классическом стиле. Рассматривается вопрос создания экологических троп. Кроме того, зелёной зоне высадят новые деревья и кустарники, но перед этим специалисты проведут инвентаризацию существующих растений. «В Покровском парке есть растения, которые в черте города нигде больше не произрастают. Наша задача — их сохранить. Также взамен пострадавших деревьев будут высажены новые. Появятся в парке кустарники и цветники», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства. Олег Гуменюк заявил, что работы необходимо сделать так, чтобы в будущем парк стал единым частью городского туристического маршрута. «Постепенно мы должны восстановить Покровский парк. Работы, запланированные на этот год, необходимо выполнить до сентября», — заключил глава города.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter