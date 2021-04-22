Объемы строительства жилья в Приморье выросли почти в два раза в 2021 году

Во Владивостоке за указанный период построили 135,1 тысяч квадратных метров жилья — это в 3,7 раза больше соответствующего периода прошлого года и составляет более половины от общего объёма жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале текущего года.
В общем вводе жилья около 25% (57,7 тысяч квадратных метров) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 25,6%.
В сельской местности Приморского края сдали 29,6 тысяч квадратных метров жилой площади, что составляет 12,8% от общего объёма введённого в эксплуатацию жилья — это на 9,6% больше, чем в первом квартале 2020 года. Большая часть такого жилья (более 90%) введено индивидуальными застройщиками.
«Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. По сравнению с прошлым годом в 17 муниципальных образованиях края ввод жилья снизился», — отметили специалисты Приморскстата.
Из общей площади введённых домов на приморскую столицу приходится 58.4% всего жилья, на Уссурийск — 10,1%, Артём — 7,1%, Надеждинский район — 6,4% и Большой Камень — 5,4%.
Средняя площадь одной квартиры, в первом квартале 2021 года, — 71,8 квадратных метров (в среднем по краю).
Напомним, что в Приморском крае с начала года на начало апреля ввели в эксплуатацию 195 тысяч квадратных метров жилья.
По словам министра строительства региона Виталия Блоцкого, в 2020 году в Приморье сдали более 645 тысяч квадратных метров жилья, с начала текущего — еще 195 тысяч. В данный момент возводятся 60 многоквартирных домов общей площадью 575 тысяч квадратных метров — их должны ввести в эксплуатацию в следующем году.
Также в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» до конца 2022 года планируют построить 14 многоквартирных домов площадью 58,5 тысяч квадратных метров. Работа проводится в девяти муниципальных образованиях.
«Правительством Приморского края проводится также большая работа по устранению административных барьеров в строительной отрасли, в частности за счет разработки и внедрения в муниципальных образованиях типовых административных регламентов в сфере градостроительства. Предусмотрена возможность предоставления услуг в электронном виде», — отметил Блоцкий.
Кроме того, Корпорация развития жилищного строительства ведет строительство арендного жилья для бюджетных работников, молодых семей и граждан льготных категорий. В 2019 году на эти цели были предоставлены бюджетные инвестиции в размере 7,5 миллиардов рублей. В результате проведенной работы планируется ввести в эксплуатацию 169 тысяч квадратных метров или 3360 квартир. В частности, в 2021 году должны сдать жилые дома в микрорайоне «Солнечный» в Большом Камне — это 756 квартир.