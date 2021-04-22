Объемы строительства жилья в Приморье выросли почти в два раза в 2021 году

Кроме того, Корпорация развития жилищного строительства ведет строительство арендного жилья для бюджетных работников, молодых семей и граждан льготных категорий. В 2019 году на эти цели были предоставлены бюджетные инвестиции в размере 7,5 миллиардов рублей. В результате проведенной работы планируется ввести в эксплуатацию 169 тысяч квадратных метров или 3360 квартир. В частности, в 2021 году должны сдать жилые дома в микрорайоне «Солнечный» в Большом Камне — это 756 квартир.