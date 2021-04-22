Предприниматели и банкиры Приморья поговорили по душам

«Микрокредитная компания „Фонд развития Приморского края“ не включает в процентную ставку страховку или комиссию за выдачу кредита. Ставка для кредитов до 5 миллионов рублей составляет не более 4,5% годовых на срок до двух лет. В мае мы планируем запустить льготную программу для промышленных предприятий — с кредитами от 20 миллионов рублей на срок до 5 лет по базовой ставке в 3% годовых», — рассказала начальник кредитного отдела МКК «Фонд развития Приморского края» Галина Корпусенко.