zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье медикам из отдаленных районов увеличат доплаты

22 апреля 2021, 00:49
Фото: ИК "Золотой Рог"
Приморье рассчитывает на получение 40-50 новых машин скорой помощи
Как заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам оглашения Президентом РФ Владимиром Путиным Послания к Федеральному Собранию 21 апреля, Приморье в этом году сосредоточит усилия на вакцинации населения от COVID-19 и развитии первичного звена здравоохранения.

Надо отметить, что одной из ключевых тем Послания в этом году традиционно стало здравоохранение. Прежде всего глава государства призвал продолжить борьбу с распространением инфекции, обеспечив массовую вакцинацию населения. Приморский край на сегодняшний день получил уже более 116 тысяч доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Более 88 тысяч жителей региона сделали первую прививку, почти 59 тысяч приморцев — завершили иммунизацию, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Двигаемся планово, вакцина поступает в лечебные учреждения края. Сейчас нужно эту работу усилить, в период прививочной кампании от клещевого энцефалита кто-то решил перенести прививку от коронавируса на лето. Но мы должны создать все условия, чтобы человек мог привиться и легче перейти осенний порог заболеваемости. За лето нужно максимальное количество людей провакцинировать», — прокомментировал по итогам мероприятия Олег Кожемяко.

Президент также поручил параллельно с вакцинацией уделить особое внимание профилактическим осмотрам граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, усилить профилактику болезней органов дыхания. Медучреждения Приморья уже начали постепенно возвращаться к оказанию плановой помощи, проводить диспансеризацию населения, по краю поехали мобильные диагностические комплексы.

«В 2020 году мы приобрели восемь таких комплексов, в этом году необходимо закупить еще не менее 15. Это позволит проводить диагностику в самых отдаленных населенных пунктах края», — заявил губернатор.

Развитие первичного звена — еще один приоритет региона, о котором в своем обращении заявил Президент России. По словам Владимира Путина, в ближайшие три года села и малые города страны получат 5 тысяч новых скорых. Приморье рассчитывает на 40-50 новых машин. За последние 1,5 года в край уже пришли 60 единиц транспорта. Дополнительную поддержку получат и медики из отдаленных районов.

«Будем усиливать первичное звено, для медицинского персонала из отдаленных районов — увеличивать подъемные, доплаты. Такие решения мы приняли. Сейчас в крае действуют меры поддержки для первичного звена — доплаты, компенсационные выплаты. Вместе с Правительством России будем развивать решения, которые озвучил Президент, чтобы медицина была доступной и удовлетворяла спрос населения», — обозначил Губернатор Приморья.

Материалы по теме
"Земский доктор" расширяет горизонтыЗдравоохранение Приморья продолжает цифровизациюМедиков Приморья наградили медалями Русской Православной Церкви за вклад в борьбу с COVID-19
#Новости#Губернатор#Здоровье#ЗОЖ#Здравоохранение#Вакцинация#Коронавирус#Деньги#Транспорт#Финансы#Вакцина#Приморье#Здоровье и экология
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56