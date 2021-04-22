В Приморье медикам из отдаленных районов увеличат доплаты

Надо отметить, что одной из ключевых тем Послания в этом году традиционно стало здравоохранение. Прежде всего глава государства призвал продолжить борьбу с распространением инфекции, обеспечив массовую вакцинацию населения. Приморский край на сегодняшний день получил уже более 116 тысяч доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Более 88 тысяч жителей региона сделали первую прививку, почти 59 тысяч приморцев — завершили иммунизацию, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.